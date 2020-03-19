عبد الصمد: مساء اليوم تطلق وزارة الإعلام موقعاً متخصصاً بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الاعلام منال عبد الصمد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "وزارة الإعلام ستطلق مساء اليوم موقعاً متخصصاً بفيروس كورونا. وبالتزامن، تطلق الوزارة بالتعاون، مع مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، حملة توعوية هدفها الحد من انتشار الفيروس".

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