اشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في حديث اذاعي الى أنه "سمعنا كلاما كثيرا في الاونة الاخيرة عن وجود حالات مصابة بكورونا"، مشددا على أن "الحالتين الاخيرتين اللتين حكي عنهما لم تكونا مصابتين وحتى الساعة لا حالة مؤكدة مصابة بالكورونا".
واضاف: "نتحدث عن المقيمين في رأس بعلبك، مشيرا الى أن "عنصر القوى الامنية الذي تأكد اصابته في القاع هو يعيش خارج البلدة ولا يأتي اليها كذلك السيدتين اللتين اصيبتا فالبداية "، مؤكدا أنه "عندما نقول اصابة في بعلبك الهرمل يعني أنه يجب أن يكون مقيم".
واعتبر أن "مخافظة بعلبك بعيدة وهي ليست ممرا للتنقل"، مشيرا الى أننا "في نهاية شباط بدأنا بالاجراءات في مواجهة كورونا."
كانت هذه تفاصيل خبر خضر: بدأنا نهاية شباط باجراءات لمكافحة كورونا ولا اصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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