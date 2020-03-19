خضر: بدأنا نهاية شباط باجراءات لمكافحة كورونا ولا اصابات مؤكدة

اشار ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ في حديث اذاعي الى أنه "سمعنا كلاما كثيرا في الاونة الاخيرة عن وجود ​حالات​ مصابة بكورونا"، مشددا على أن "الحالتين الاخيرتين اللتين حكي عنهما لم تكونا مصابتين وحتى ​الساعة​ لا حالة مؤكدة مصابة ب​الكورونا​".

واضاف: "نتحدث عن المقيمين في ​رأس بعلبك​، مشيرا الى أن "عنصر ​القوى الامنية​ الذي تأكد اصابته في ​القاع​ هو يعيش خارج البلدة ولا يأتي اليها كذلك السيدتين اللتين اصيبتا فالبداية "، مؤكدا أنه "عندما نقول اصابة في ​بعلبك الهرمل​ يعني أنه يجب أن يكون مقيم".

واعتبر أن "مخافظة بعلبك بعيدة وهي ليست ممرا للتنقل"، مشيرا الى أننا "في نهاية شباط بدأنا بالاجراءات في مواجهة كورونا."