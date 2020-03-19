دياب قرر استثناء مؤسسات توزيع الصحف من التعبئة العامة

أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، بناء على اقتراح ​وزيرة الإعلام​ الدكتورة منال عبدالصمد نجد، قرارا استثنى بموجبه من إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، شركات ومؤسسات توزيع الصحف والمجلات والموزعين والمكتبات حتى الحادية عشرة صباحا من كل يوم، شرط التقيد بمقتضيات ​الوقاية​ و​السلامة العامة​ الصادرة عن ​وزارة الصحة​.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن الأحد الماضي اثر جلسة استثنائية له، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين اللبنانيين، طالبا اقفال المؤسسات العامة والخاصة وتفادي التجمعات. وقد بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 133 حالة ​​​​​​.