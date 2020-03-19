النشرة: فض تجمعين في مقهيين في النبطية واقال أحد المحلات بأنصار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأنه في اطار قيام ​المديرية العامة لأمن الدولة​ بمهام فض التجمعات للحد من انتشار فيروس ​الكورونا​ استنادا لمقررات ​مجلس الوزراء​ ، قامت دورية من مديرية النبطية الإقليمية وبحضور دورية من شرطة ​بلدية النبطية​ بفض تجمعين في مقهيين في السوق التجاري في النبطية كانا بداخلهما حوالي عشرين شخصا، كما تم اقفال احد المحلات في بلدة انصار بحضور شرطة ​البلدية​ لوجود تجمع بداخله لعدد من الأشخاص يتعاطون ​المشروبات الروحية​ وتدخين النرجيلة.

وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة على ضرورة التعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة مع التشدد في تنفيذ مقررات مجلس الوزراء.