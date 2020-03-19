النشرة: فض تجمعين في مقهيين في النبطية واقال أحد المحلات بأنصار

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية بأنه في اطار قيام المديرية العامة لأمن الدولة بمهام فض التجمعات للحد من انتشار فيروس الكورونا استنادا لمقررات مجلس الوزراء ، قامت دورية من مديرية النبطية الإقليمية وبحضور دورية من شرطة بلدية النبطية بفض تجمعين في مقهيين في السوق التجاري في النبطية كانا بداخلهما حوالي عشرين شخصا، كما تم اقفال احد المحلات في بلدة انصار بحضور شرطة البلدية لوجود تجمع بداخله لعدد من الأشخاص يتعاطون المشروبات الروحية وتدخين النرجيلة.
وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة على ضرورة التعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة مع التشدد في تنفيذ مقررات مجلس الوزراء.
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