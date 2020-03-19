مكتب فهمي: الوزارة تتخذ قراراتها بمعزل عن الضغوطات والتقارير الإعلامية

لفت المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في بيان انه "ذكرت إحدى الوسائل الاعلامية في تقريرها بالأمس أن ​وزارة الداخلية والبلديات​ أقفلت مراكز ​المعاينة الميكانيكية​ بعد ضغوطات إثر التقرير الذي أعدته هذه الوسيلة"، موضحة ان "الوزارة تتخذ قراراتها بمعزل عن أية ضغوطات ولا تتأثر ب​تقارير​ إعلامية". وأكدت أن "كل القرارات التي تتخذها نابعة من حرصها على المصلحة الوطنية وتحت سقف القوانين المرعية الإجراء".

وكان فهمي قد أصدر أمس تعميمًا يتعلق دعا فيه إلى ‏إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية، وتقليص عدد العاملين في مختلف الدوائر والأقسام التابعة لهيئة ادارة السير الى ما نسبته 10%، واقتصار العمل على معالجة الملفات التي ترتدي الطابع الإداري.