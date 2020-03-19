مكتب فهمي: الوزارة تتخذ قراراتها بمعزل عن الضغوطات والتقارير الإعلامية

لفت المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في بيان انه "ذكرت إحدى الوسائل الاعلامية في تقريرها بالأمس أن وزارة الداخلية والبلديات أقفلت مراكز المعاينة الميكانيكية بعد ضغوطات إثر التقرير الذي أعدته هذه الوسيلة"، موضحة ان "الوزارة تتخذ قراراتها بمعزل عن أية ضغوطات ولا تتأثر بتقارير إعلامية". وأكدت أن "كل القرارات التي تتخذها نابعة من حرصها على المصلحة الوطنية وتحت سقف القوانين المرعية الإجراء".
وكان فهمي قد أصدر أمس تعميمًا يتعلق دعا فيه إلى إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية، وتقليص عدد العاملين في مختلف الدوائر والأقسام التابعة لهيئة ادارة السير الى ما نسبته 10%، واقتصار العمل على معالجة الملفات التي ترتدي الطابع الإداري.
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