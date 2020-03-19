أسد خوري: اتخذنا قرار إقفال المصارف ولم نعلن الاضراب

أوضح رئيس نقابة موظفي المصارف اسد خوري في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعو صوت لبنان أنه "نحن اتخذنا قرار إقفال المصارف ووضعنا آلية للتعامل خلال الفترة التي تمتد ل 15 يوم حفاظا على سلامة وصحة الموظفين والمودعين ، ولم نعلن الاضراب".
ورأى خوري انه "هناك حملة ضروس على المنظومة المصرفية"، مشددا على انه "نحن ضد اية عملية صرف موظفي المصارف، وفي هذه الحالة عليهم التوجه الى وزارة العمل لتطبيق المادة 50 ، نحن كإتحاد لا نرغب بها، وضعنا بروتوكول وفق كل مصرف ووقفت المصارف معنا".
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