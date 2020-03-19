إغلاق مراكز التسوق في تركيا في إطار مواجهة كورونا

أعلنت ​السلطات التركية​ عن إغلاق مراكز التسوق في ​تركيا​ في إطار مواجهة ​فيروس كورونا​.

وكان وزير الصحة، فخر الدين قوجة أعلن خلال مؤتمر صحافي قبل أيام عن تسجيل أول وفاة بالفيروس، مشيراً إلى أن المتوفي رجل عمره 89 عاماً انتقلت إليه العدوى من موظف لديه صلات بالصين، مبينا أن أعداد المصابين بالفيروس تضاعفت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة إذ ارتفعت من 47 إلى 98 إصابة، مؤكداً أن "الغالبية العظمى من المصابين يتماثلون للشفاء".

إلى ذلك شددت تركيا إجراءاتها لمكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وتعليق الرحلات الجوية من وإلى 20 دولة وإغلاق الأماكن الثقافية في البلاد، بما في ذلك دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية، وإغلاق المطاعم التي تعزف فيها موسيقى حية، ومقاهي النرجيلة ومقاهي الإنترنت ومدن الملاهي والمسابح والصالات الرياضية وقاعات الأفراح وغيرها، إضافة إلى المدارس والجامعات.