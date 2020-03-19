بلدية منيارة تعلن عن حاجتها لمتطوعين للتعامل مع مرضى الكورونا

أعلنت بلدية منيارة في قضاء عكار عن حاجتها لمتطوعين تترواح أعمارهم بين 20 و 35 سنة وذلك من أجل الخضوع لدورات مكثفة عن كيفية التعامل مع مريض مصاب ب​الكورونا​ ينظمها ​الصليب الأحمر اللبناني​ فرع منيارة.

وأبلغت ​البلدية​ الاهالي أنها أمنت كل ما يلزم من معدات صحية وتعقيمية ومكانا لإقامة حجر صحي تحت إشراف أطباء وممرضين وصيادلة من ​بلدة منيارة​ ليستفيد منه ابناؤها إن لزم الأمر.

وتمنت على جميع الاهالي الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن ​وزارة الصحة​ وضرورة الحجر المنزلي للبقائهم سالمين.