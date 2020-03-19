بلدية منيارة تعلن عن حاجتها لمتطوعين للتعامل مع مرضى الكورونا

أعلنت بلدية منيارة في قضاء عكار عن حاجتها لمتطوعين تترواح أعمارهم بين 20 و 35 سنة وذلك من أجل الخضوع لدورات مكثفة عن كيفية التعامل مع مريض مصاب بالكورونا ينظمها الصليب الأحمر اللبناني فرع منيارة.
وأبلغت البلدية الاهالي أنها أمنت كل ما يلزم من معدات صحية وتعقيمية ومكانا لإقامة حجر صحي تحت إشراف أطباء وممرضين وصيادلة من بلدة منيارة ليستفيد منه ابناؤها إن لزم الأمر.
وتمنت على جميع الاهالي الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وضرورة الحجر المنزلي للبقائهم سالمين.
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