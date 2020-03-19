رئيس الوزراء الروسي حول التدابير ضد كورونا بروسيا: سنواصل العمل بنشاط

لفت رئيس الوزراء الروسي ​ميخائيل ميشوستين​ الى إن "السلطات ستواصل مكافحة انتشار فيروس "كورونا" بنشاط وطاقة في البلاد ، لكن الكثير يعتمد على الناس أنفسهم"، مؤكدا "استعداد المؤسسات الطبية في البلاد للتعامل مع ​فيروس كورونا​ بعدة سيناريوهات".

وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 219 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8953 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 31 ألف في إيطاليا و16 ألفا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.