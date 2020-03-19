العربية: روسيا تعلن عن أول وفاة على أراضيها لمصاب بفيروس كورونا

أفادت قناة "العربية" بأن السلطات الروسية أعلن عن أول وفاة على أراضيها لمصاب ب​فيروس كورونا​ ​​​​​​ز

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أكد أن السلطات ستواصل مكافحة انتشار فيروس "كورونا" بنشاط وطاقة في البلاد ، لكن الكثير يعتمد على الناس أنفسهم. وأكد استعداد المؤسسات الطبية في البلاد للتعامل مع فيروس كورونا بعدة سيناريوهات.

وحتى يوم أمس، أصاب فيروس كورونا قرابة 207 آلاف شخص في 170 بلدا وإقليما، توفي منهم نحو 8300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.