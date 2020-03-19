رئيس الحكومة الإيطالية: إجراءات العزل ستمدد في مواجهة كورونا

أعلن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أن "اجراءات العزل المفروضة سواء تلك التي أدت الى إغلاق قسم كبير من الشركات ووقف أنشطة فردية في البلاد أو المتعلقة بالمدارس لا يمكن إلا أن تمدد الى ما بعد موعدها".
وقد سجلت إيطاليا 475 حالة وفاة جديدة في يوم واحد جراء تفشي الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3000 حالة وفاة، وهي أكبر زيادة منذ تفشي المرض.
وكانت حالات الإصابة المؤكدة قد بلغت 35713 حالة في البلاد، بينما تعافى أربعة آلاف.
وتعد إيطاليا ثاني أشد دول العالم تضررا بالفيروس بعد الصين، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة العام الماضي، وتسبب في وفاة نحو 8758 شخصا، معظمهم في الصين.
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