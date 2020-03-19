جزيرة موريشيوس تسجل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة موريشيوس في بيان، تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان لحكومة موريشيوس هي جزر صغيرة في وسط المحيط الهندي أن "الأمر بثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرا وأعمارهم 21 و25 و59 عاما. واثنان منهم يعملان في سفن سياحية والثالث جاء من بريطانيا المتحدة".
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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