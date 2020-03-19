جزيرة موريشيوس تسجل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​حكومة​ موريشيوس في بيان، تسجيل أول ثلاث ​حالات​ إصابة ب​فيروس كورونا​.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان لحكومة موريشيوس هي جزر صغيرة في وسط ​المحيط الهندي​ أن "الأمر بثلاثة من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرا وأعمارهم 21 و25 و59 عاما. واثنان منهم يعملان في سفن سياحية والثالث جاء من ​بريطانيا​ المتحدة".

وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​ يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.