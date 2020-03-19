الصحة الإيرانية:إصابة 50 مواطن بكورونا كل ساعة ووفاة واحدة كل 10 دقائق

أعلنت المتحدث بإسم ​وزارة الصحة​ ال​إيران​ية، عن "إصابة 50 مواطن ب​فيروس كورونا​ كل ساعة ووفاة واحدة كل 10 دقائق"، مؤكدة أن "خسائر فادحة ستشهدها البلاد في حال عدم السيطرة على الوباء خلال أسبوعين".

ودعا الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز.

وحتى يوم أمس، أصاب فيروس كورونا قرابة 207 آلاف شخص في 170 بلدا وإقليما، توفي منهم نحو 8300، أغلبهم في ​الصين​ و​إيطاليا​ وإيران و​إسبانيا​ و​كوريا الجنوبية​ و​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​الولايات المتحدة​.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.