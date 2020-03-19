سلطات الكويت تعلن شفاء 3 مصابين ليرتفع عدد المتعافين إلى 18 حالة

أعلنت السطات الكويتية شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 18 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت يوم أمس عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 142 وشفاء 3 حالات شفاء جديدة وأكدت أن الـ127 حالة المتبقية تتلقى العلاج في مستشفيات الدولة.
وكانت الكويت أعلنت الثلاثاء عن إصابة 7 حالات بالفيروس، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند إن الحالات السبع الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعا مواطنون كويتيون.
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