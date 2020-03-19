سلطات الكويت تعلن شفاء 3 مصابين ليرتفع عدد المتعافين إلى 18 حالة

أعلنت السطات الكويتية شفاء 3 مصابين ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد المتعافين إلى 18 حالة​​​​​​.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت يوم أمس عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 142 وشفاء 3 حالات شفاء جديدة وأكدت أن الـ127 حالة المتبقية تتلقى العلاج في مستشفيات الدولة.

وكانت الكويت أعلنت الثلاثاء عن إصابة 7 حالات بالفيروس، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند إن الحالات السبع الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعا مواطنون كويتيون.