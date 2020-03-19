شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين عن شهر مارس سيتم اليوم الخميس، وذلك بدءا من الساعة الثالثة مساء بماكينات الصرف للبنك الأهلي.

وأشار الزناتى إلى أن الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين، عليهم التوجه إلى النقابة لصرف البدل، والتى تستمر حتى السادسة مساء.

وفى سياق آخر كان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا المؤسسات الصحفية كافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى مواجهة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على صحة الزملاء والزميلات التى هى الأهم على الاطلاق فى هذه الفترة الحساسة.

وأوصى المجلس بمراعاة وضع الزميلات الصحفيات واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنازل "إلكترونيا"؛ بما يساهم فى تقليل الكثافة فى صالات التحرير وبما يسمح للزميلات فى نفس الوقت برعاية أبنائهن، لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل الدراسة بما سيضاعف من أعباء الزميلات فى رعاية الأبناء .

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وأكد المجلس أن اتخاذ كل إجراءات التعقيم والنظافة داخل المؤسسات بات مطلباً مهما حتى تعبر مصر هذه الفترة الصعبة.

وقرر المجلس - أيضا - تأجيل الجمعية العمومية العادية التى كان مقررا لها الجمعة القادم لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، ليتحدد موعدها 3 أبريل المقبل.

ووافق المجلس على ترشيح جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة ليكون ممثلا للنقابة فى اتحاد الصحفيين الأفارقة، كما وافق المجلس على اقتراح لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين مد فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى إلى نهاية الأسبوع الجاري.

ووافق المجلس - أيضا - على فتح الاشتراك الاستثنائى بمشروع العلاج بضعف القيمة لكل فرد، وذلك لمدة أسبوع بدءاً من الثلاثاء 17 مارس حتى 24 مارس الجارى، نظرا لوجود طلبات من عدد من الزملاء للاشتراك على ان يكون هذا هو الاستثناء الأخير.