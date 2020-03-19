النائب خالد مشهور: يطالب بتشديد الرقابة بالمقاهى لمنع الشيشة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بما تقوم به الحكومة والمحليات من مصادرة الشيشة من المقاهى استجابة لتحذيرات الأطباء من كون استخدام الشيشة بالمقاهى وسيلة سهلة لنقل فيروس كورونا، لذلك نطالب بمنع تقديمها بالمقاهى كإجراء احترازى، على مستوى الجمهورية، مطالبا بألا تتوقف هذه الحملات خلال الفترة التى اتخذت فيها الدولة تعليق الدراسة والطيران وغيها، حتى نستطيع محاصرة هذا الفيروس.

وأشار إلى تأكيد منظمة الصحة العالمي أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل إن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً فى مقاومة الفيروس، كما أن خطر انتقال عدوى كورونا من خلال تدخين الشيشة مرتفع، وكل جزء فيها قد يكون مصدر للعدوى بالفيروس.

وطالب النائب بتشديد الرقابة على المقاهى والكافيهات والمطاعم، للتأكد من عدم تقديمها للشيشة كإجراء احترازى تتطلبه المصلحة العامة للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا، خاصة أنه عند تدخين الشيشة ينتقل من خلال المبسم العديد من البيكتريا والفيروسات، وهناك بعض الشباب على القهاوى يتشاركون فى شرب نفس الشيشة وبالتالى يسهل انتقال فيروس كورونا بعد وضع المبسم فى الفم ثم يستخدمه شخص آخر، لذا فهى تعتبر خطيرة ويسهل نقل العدوى من خلالها.

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ويواصل رؤساء الوحدات المحلية بجميع محافظات الجمهورية حملاتهم المستمرة والمكثفة يوميا على المقاهى والكافيتريات، لمنع تقديم الشيشة بها، بناء على تعليمات المحافظين لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتخذت جميع المحافظات الإجراءات القانونية والاحترازية لضبط المخالفين، مؤكدة غلق المقاهى التى تقدم الشيشة ومصادرتها فورا، ويقدم ”الخليج 365” تقريرا من المحافظات عن غلق المقاهى ومصادرة الشيش وضبط المخالفين، والإجراءات التى اتخذتها كل محافظة.

وبدأت فى محافظة المنوفية الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشن حملاتها التفتيشية على الأسواق والمقاهي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد .تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة وكذا منع تقديم الشيشة بالمقاهي والكافتيريات، وذلك للحد من الازدحام والاختلاط ولحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.