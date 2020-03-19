شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يطالب برفع قيمة بدل العدوى للأطباء من 19 جنيها إلى 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب الحكومة برفع بدل العدوى للأطباء فوراً، من 19 جنيها إلى 2000 جنيه، من واقع ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير 100 مليار جنيه، لدعم الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف "وهدان"، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه لا يجوز أبداً أن ننسى فئة الأطباء الذين يواجهون فرصة الإصابة بفيروس كورونا كل لحظة، لكنهم أهم فئة، مدللاً بمشهد الاستقبال الأسطورى من الأطباء الصينين العائدين من وهان بعد انحسار الفيروس هناك.

وكان الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، قد طالب وزارة الصحة بتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات وتوفير مستلزمات الطوارئ والرعاية الحرجة بالإضافة إلى ضرورة زيادة بدل العدوى، موضحا أنه لا يجوز أن نتحدث عن عام 2019 باعتباره عام مقدمى الخدمة الطبية ولا يزال بدل العدوى للأطباء بقيمة 19 جنيها فقط.