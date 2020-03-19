محافظ جنوب سيناء: نفق الشهيد أحمد حمدي يعمل بكامل طاقته

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
نفى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، ما تردد حول غلق نفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين محافظة جنوب سيناء، وباقي محافظات مصر، وعدم السماح بمرور السيارات به، مؤكدًا أن النفق مفتوح أمام حركة المرور، ويعمل بكامل طاقته.
وقال المحافظ، إنه لم تصدر أي بيانات بشأن غلق النفق أمام حركة المرور، وكذا جميع الطرق البرية بمحافظة جنوب سيناء تعمل بشكل طبيعي.
وأهاب محافظة جنوب سيناء، بالمواطنين عدم الانصياع للشائعات المغرضة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
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