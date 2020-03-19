إخلاء سبيل والدة علاء عبدالفتاح و3 آخريات بكفالة 5 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة قصر النيل، بإخلاء سبيل الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها أهداف ونجلتها منى سيف والدكتورة رباب المهدي بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهن بعد القبض عليهن بتهمة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

ووجهت النيابة للمتهمات الثلاث تهم:

- التحريض علي تنظيم تظاهرة بقصد تعطيل مصالح المواطنين والتأثير على سير المرافق العامة وقطع الطرق والمواصلات ووتعطيل حركة المرور.

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- نشر وإذاعة أخبار كاذبة، الذي كان من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بالتواجد بقارعة الطريق العام يحملن لافتات تفيد مضمونها إهمال مكافحة فيروس الكورونا في السجون بما يهدد من بداخلها.

- حيازة مطبوعات تتضمن الأخبار الكاذبة محل الاتهام الثاني حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمات الأربعة أثناء تظاهرهن أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة برقم 1909 لسنة 2020 جنح قصر النيل.

يذكر أن علاء عبد الفتاح نجل ليلى سويف، سبق أن أفرج عنه في مارس الماضي بعد قضاء حكم بالسجن خمس سنوات، وتضمن الحكم الذي صدر على "عبد الفتاح" خضوعه لمراقبة أمنية مدة مساوية لمدة عقوبته، وخلال فترة المراقبة الأمنية ألقي القبض عليه في سبتمبر الماضي؛ لاتهامه في قضية نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، ولا يزال محبوسا على ذمتها.