إحكام الرقابة ومتابعة تداول الأدوية والمطهرات بأسواق شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

كلف الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إدارة الصيدلة بديوان عام المديرية، بضرورة تكثيف وإحكام الرقابة ومتابعة تداول الأدوية والمطهرات والماسكات بالسوق المحلي.

وأكدت الدكتورة أمل الخليلي مدير إدارة الصيدلة، أن فريق التفتيش الصيدلي يمر بشكل يومي على الصيدليات العامة بنطاق المحافظة، للتأكد من اتباع وتطبيق قانون مزاولة المهنة ١٢٧.

وأضاف الدكتور أحمد طلبة مدير التفتيش الصيدلي، إلى أنه يجري متابعة توافر المطهرات والكمامات بالصيدليات، وجرى تكليف مدير المديرية بتحرير محاضر لمن يثبت رفعه أسعار المنتجات.