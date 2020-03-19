البورصة تواصل الهبوط الحاد والمؤشر الرئيسي يهبط 5.2% مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبوطه الحاد للجلسة الخامسة عل التوالي، وانخفض بنسبة 5.18% إلى مستوى 8303 نقاط مع بداية تعاملات اليوم الخميس. كما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 4.71%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.28%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد هبوطا عنيفا خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 4.84%، إلى مستوى 8757 نقطة، رغم الإجراءات التحفيزية التي أعلنتها الحكومة أمس الأول ومنها تخفيض ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة، وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 2022.

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