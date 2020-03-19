روسيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المتحور في روسيا، الخميس، وفاة مسنة في موسكو مصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن سبب الوفاة أمراض مزمنة وليس الفيروس.
وتعد هذه الوفاة، الأولى لمصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا، التي وصل فيها عدد المصابين في آخر حصيلة أمس الأربعاء، إلى 147 إصابة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن روسيا تملك كل ما يلزم لإنتاج لقاح لفيروس كورونا، مضيفا أن الوضع في روسيا تحت السيطرة.
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