ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

نجح فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، بالتعاون مع مديرية امن بني سويف، اليوم الخميس، في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير آمنة للاستخدام الآدمي، ومعبأة داخل أكياس بلاستيكية بيضاء كبيرة غير مدون عليها أي بيانات.

كانت معلومات قد وردت إلى أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببني سويف، بوجود مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات بقرية العواونة التابعة لمركز إهناسيا، وبناءً على توجيهات اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس الجهاز، وبالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، انتقل رجال الجهاز برفقة قوة من قسم الشرطة إلى محل الواقعة .

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وبالفحص والمعاينة جرى ضبط 2 ماكينة خياطة وماكينة سرفلة ومكواة كهربائية و 500 كمامة جاهزة معدة للبيع، وكيس بلاستيك كبير غير مدون عليه أي بيانات و به 4000 قطعة قماش تحمل الألوان "الأزرق والأبيض والأخضر" معدة لتصنيع الكمامات، كما جرى ضبط 5000 قطعة دعامة توضع داخل الكمامة، و5000 قطعة أستك يستخدم في إنتاج الكمامات، و1800 علبة فارغة معدة لتعبئة الكمامات.

كما جرى ضبط 150 كرتونه بنية اللون وغير مدون عليها بيانات تستخدم في تعبئة علب الكمامات عقب تصنيعها، و 32 رول قماش يبلغ طول الرول الواحد 150 مترًا غير مدون عليه بيانات، و4 لفات سلك طول اللفة 150 مترًا وبكرتين أستك طول البكرة الواحدة 100 متر.

جرى التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.