فرنسا: تسجيل 89 حالة وفاة و1404 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 89 حالة وفاة و1404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وارتفع عدد الوفيات في البلاد بسبب تفشي الفيروس إلى 264 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الإصابات 9134 إصابة.
وحذر أخصائي الأمراض المعدية في فرنسا، الطبيب فرنسوا بريكير، من تبعات زيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد، لافتا إلى أن المستشفيات تعاني اليوم ضغطاً هائلاً بسبب الزيادة تلك.
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