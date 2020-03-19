إيطاليا تسجل 475 حالة وفاة في يوم واحد في عدد قياسي بالنسبة إلى دولة واحدة

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، تسجيل 475 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد، وهو أعلى عدد حصيلة رسمية لأي دولة منذ اكتشاف الحالة الأولى في الصين أواخر العام الماضي.

وبحسب ما ذكرته "فرانس برس"، بلغ إجمالي الوفيات في إيطاليا 2978 حالة، أكثر من نصف جميع الحالات المسجلة خارج الصين، في حين بلغ عدد الإصابات 35713.

وسجل الرقم القياسي السابق البالغ 368 حالة وفاة أيضا في إيطاليا يوم الأحد.