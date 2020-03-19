وفاة تونسي بإيطاليا إثر إصابته بفيروس كورونا

أعلنت القنصلية العامة التونسية بميلانو، يوم الأربعاء، وفاة مواطن تونسي يسكن بمدينة بريشا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت القنصلية العامة في بيان أنها على تواصل مع الجهات التونسية والإيطالية لترحيل جثمان الفقيد في أقرب الأوقات.



وأضافت أنها على اتصال مع شقيق الشاب المتوفى.

وبحسب نص البيان فقد تقدمت القنصلية العامة لتونس بميلانو بالتعازي لعائلة الفقيد.

Advertisements

وذكرت صفحة "توانسا في إيطاليا" أن الشاب الراحل يدعى فتحي الهذلي.

تؤكد القنصلية العامة للجمهورية التونسية بميلانو ببالغ الأسف و الأسى، و بعد التأكد مع السلطات الصحية المعنية بمدينة بريشا،

خبر وفاة مواطن تونسي يقطن بهذه المدينة بعد إصابته بفيروس كورونا.



وتتواصل القنصلية العامة مع الجهات التونسية والإيطالية لترحيل جثمان الفقيد في أقرب الأوقات وهي في تواصل مع شقيق المرحوم.

هذا وتتقدم القنصلية العامة لتونس بميلانو وإطاراتها وأعوانها كافة بالتعازي لعائلة المرحوم، تغمده الله بواسع رحمته، وأدخله فراديس جنانه.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".