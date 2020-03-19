الصحة الإيرانية: إصابة 50 شخصًا في إيران بفيروس كورونا كل ساعة

أعلن مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن 50 شخصًا في البلاد يصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد في الساعة الواحدة وفقًا لموقع روسيا اليوم.



وكتب جهانبور، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي

"تويتر"، فجر اليوم الخميس، أنه في كل ساعة تقريبًا يصاب 50 شخصًا بفيروس "كوفيد-19" كما يتوفى شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا:

أنه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز.



وكان مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي قد اعلن في تصريح صحفي يوم امس الأربعاء بان عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 17361 والمتعافين 5710 والمتوفين 1135 حالة وذلك حتى ظهر الأربعاء.