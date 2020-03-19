لأول مرة.. الصين تعلن عدم تسجيل أية إصابة محليا بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، عدم تسجيل أية إصابة محليا بفيروس "كورونا" المستجد، يوم الأربعاء، لأول مرة منذ تفشي الفيروس محليا وعالميا.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الخميس، "البر الرئيسي الصين سجل صفرا من حيث الإصابات المحلية بفيروس كورونا كوفيد 19".
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، عن بدء الاختبارات الأولى
وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عقد في جنيف الأربعاء: "بدأت أول اختبارات اللقاح ضد كوفيد-19(كورونا)، بعد 60 يوما فقط من إطلاق التسلسل الجيني للفيروس، وهذا إنجاز عظيم، ونوصي الباحثين في جميع أنحاء العالم القيام بتقييم العقاقير التجريبية بشكلمنهجي".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" المستجد "حالة جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وتعد الصين، وإيطاليا، وإيران، وإسبانيا وألمانيا، في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.
وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر آواخر العام الماضي في الصين، أكثر من 210 آلاف شخص، وعدد الوفيات أكثر من ثمانية آلاف، فيما تعافى أكثر من 82 ألف شخص.
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