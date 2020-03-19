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ارتفاع إصابات كورونا في الأردن إلى 56 والجيش يغلق العاصمة

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أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة إلى 56 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عنه القول، إن هذه الحالات تضم 42 أردنياً وثلاثة عراقيين وستة فرنسيين وثلاثة بريطانيين وأرجنتينياً وفلبينياً.

في غضون ذلك، بدأت القوات المسلحة الأدنية إغلاق جميع محافظات المملكة من جميع المنافذ، حيث لم تعد تسمح بالتنقل بين المحافظات، مع الالتزام بمحدودية الحركة داخل المحافظات إلا للضرورة القصوى، اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة لمنع انتشار الفيروس.

وأعلن الجيش أن هذا يستثني الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل.

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