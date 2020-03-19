الولايات المتحدة تعلق منح التأشيرات

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها علقت خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن القنصليات الأميركية ألغت "كل المواعيد المعتادة" المتعلقة بمنح هذه التأشيرات "في غالبية دول العالم".
ولم توضح الخارجية الدول المعنية بهذا الاجراء داعية الى الإطلاع على المواقع الإلكترونية لسفاراتها.
وتابعت الوزارة أنها ستواصل درس الملفات المتعلقة "بضرورات السفر الملحة" وكذلك الخدمات القنصلية للرعايا الأميركيين.
وفرضت الولايات المتحدة قيوداً مشددة جداً في مارس على دخول البلاد لتجنب انتشار وباء كورونا المستجد من الخارج.
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