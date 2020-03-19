المكسيك ترصد أول وفاة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك أول حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا اليوم الخميس، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء. وأعلنت المكسيك تسجيل 25 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 118. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة المكسيكية، أن هناك 314 حالة مشتبهاً في إصابتها بالفيروس.

وأضافت أن 787 حالة جاءت نتيجة تحاليلها سلبية للفيروس.

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