الأرجنتين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الأرجنتين، اليوم الخميس، تسجيل 19 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الأرجنتينية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 97 حالة. وأوضحت الوزارة، أن من بين الحالات الـ19 المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، هناك 10 حالات في مدينة بوينس آيرس وواحدة في تشاكو و6 في محافظة بوينس آيرس وواحدة في قرطبة وأخرى في منطقة إنتر ريوس. يشار إلى أن الأرجنتين سجلت حالتي وفاة بسبب الفيروس.

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