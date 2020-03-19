أستراليا تحظر دخول الأجانب لأراضيها لاحتواء كورونا

كشفت أستراليا، اليوم الخميس، عن منع غير مسبوق للاشخاص غير المقيمين من دخول البلاد في إطار تعزيز اجراءات الإغلاق الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون "سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة التاسعة مساء غد".
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