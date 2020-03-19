زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمال كاليفورنيا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 24 كيلومتراً تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 40.31 درجة شمالاً و124.40 درجة غرباً.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.