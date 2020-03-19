شركة "سوني" تعلن عن إصدار "بلاي ستيشن 5"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "سوني"، أمس الأربعاء، رسميًا عن جهاز لعبة الفيديو التابع لها "بلاي ستيشن 5" (PlayStation5) التي من المقرر طرحها في الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي.
وتحتوي "بلاي ستيشن 5" على قدرة أقراص "سي سيس دي" في تسريع تحميل الألعاب، بينما لم تحتوي النسخة الأقدم على هذه الميزة، إذ استغرقت الأولى نحو 20 ثانية لتحميل غيغابايت من البيانات، في حين لم يستغرق نقل 5 غيغابايت من البيانات في النسخة الأجدد سوى ثانية واحدة فقط.
وقالت الشركة اليابانية إن "بلاي ستيشن 5" سوف تحتوي نسخة مخصصة من المعالج الثماني النوى (AMD Zen 2) بتردد 3.5 غيغاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات (AMD RDNA 2) مع قوة 10.28 تيرافلوب، مضيفةً أن المنصة ستحتوي ذاكرة وصول عشوائي"رام" من نوع (GDDR6) بحجم 16 غيغابايت، وقرص تخزين من نوع (SSD) بسعة 825 غيغابايت.
وقالت الشركة إن (بلاي ستيشن 5) لن تكتفي بدعم أقراص (SSD) التي تأتي من نوع (NVMe SSD)، إذ ستدعم أيضًا أقراص التخزين الخارجية التي ستخصص لدعم ألعاب منصة "بلاي ستيشن 4" القديمة. وكانت الشركة قد أعلنت في السابق أن المنصة ستحتوي محرك أقراص ليزرية من نوع (4K Blu-ray).
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