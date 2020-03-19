شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تضع هذه الشروط لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 وضعت الحكومة الشرعية 6 شروط لإعادة ممثليها إلى لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة.

Advertisements وأبلغت الشرعية الدول الكبرى الأربع أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا أن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة . نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام الميليشيا بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة ، وفتح ممرات آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة.

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