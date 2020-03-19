شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. 50 شخصا يصابون بـ"كورونا" كل ساعة ويموت شخص واحد كل 10 دقائق والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية ان 50 شخصا في إيران يصابون بـ"كورونا" كل ساعة ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.

Advertisements ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على "اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز".

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