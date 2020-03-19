شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يغتالون جنديا في عدن والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 أفادت مصادر أمنية وأخرى محلية بإغتيال جندي من أفراد الأمن العام في العاصمة عدن، فجر اليوم الخميس .

وذكرت المصادر، أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على الجندي مصطفى الحدي، خلال مروه بجولة الكراع بمديرية دار سعد شمال المدينة، وأردوه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار . Advertisements وبينت المصادر أن قوات الأمن تقوم حالياً بعملية بحث وتحري لمعرفة ملابسات الحادث وهوية المسلحين . وتأتي هذه العملية بعد أيام من حملة أمنية إستهدفت عدد من المناطق شمال عدن وأسفرت عن إعتقال العديد من المسلحين الخارجين عن النظام والقانون .

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