شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: من غير المقبول أن تجري الشرعية مناورات بأبين بينما في ظل الهجوم على مأرب والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 استنكر السفير السعودي، محمد آل جابر، إجراء قوات تابعة للحكومة الشرعية مناورة عسكرية في مدينة شقرة بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، بينما تتعرض مأرب والجوف لهجوم كبير من قبل مليشيا الحوثي.

Advertisements وكتب آل جابر، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الخميس، 19/آذار/2020: ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقره ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية، بينما تتعرض مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

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