عضوان بمجلس النواب الأمريكي يعلنان أن الفحوص أكدت إصابتهما بفيروس كورونا

الخميس 19 مارس 2020

أعلن عضوان في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، أن الفحوص أكدت إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، ليصبحان أول أعضاء الكونجرس الذين تنالهم العدوى.



وقال النائب ماريو دياز-بالارت، من الحزب جمهوري عن ولاية فلوريدا، في بيان، إنه في حجر صحي طوعي منذ الجمعة في واشنطن.

وأضاف عضو الكونجرس (58 عاما) أنه عانى من حمى وصداع مساء السبت، متابعا "أريد أن يعرف الجميع أنني أشعر بتحسن كبير".

واستطرد "لكن من المهم أن يتعامل الجميع مع هذا بجدية شديدةـ وأن يتبع إرشادات (المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها) لتجنب المرض وللحد من انتشار الفيروس".

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بدوره، كشف بن مكادامز، عضو مجلس النواب عن ولاية يوتا، في بيان، أن أعراض تشبه نزلة البرد الخفيفة ظهرت عليه مساء السبت بعد عودته من واشنطن.

وقال مكادامز الذي ينتمي للحزب الديمقراطي ( 45 عاما) إن حالته ساءت وخضع للفحص الثلاثاء بناء على تعليمات الطبيب، لافتا إلى أنه علم بإصابته الأربعاء.

وشارك دياز-بالارت ومكادامز في تصويت على مشروع قانون لمواجهة فيروس كورونا امتد حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة في مقر مجلس النواب.

ومجلس النواب الأمريكي في حالة راحة حاليا ومن المقرر أن يعود للعمل الأسبوع المقبل.

وفرض عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب حجرا صحيا على أنفسهم في الأسابيع القليلة الماضية، لأنهم ربما خالطوا شخصا مصابا بفيروس كورونا.