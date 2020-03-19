شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020 دمرت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 19/آذار/2020، تعزيزات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية استهدفت تعزيزات للمليشيا قرب مديرية صرواح ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. Advertisements وأضافت المصادر،أن آليات حوثية شوهدت وهي تحترق عقب القصف. وتشهد جبهة صرواح، منذ يوم أمس الأول، مواجهات هي الأعنف بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

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