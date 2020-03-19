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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 220 ألفا حول العالم والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
كشفت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 220 ألفا حتى صباح اليوم الخميس.
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم اقترب من 220 ألفا حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.
ولفتت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 8969، واقترب عدد المتعافين من 86 ألفا.
ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية.
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