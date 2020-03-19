شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تُعلن عن شفاء ثلاث حالات جديدة من كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:34 صباحًا, 19 مارس 2020 م المناطق_واس تماثلت ثلاث حالات أصيب بفيروس كورونا المستجد في الكويت للشفاء ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 18 حالةً.

وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح اليوم أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.

وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

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