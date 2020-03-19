شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج: حجر صحي لجميع القادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

قررت حكومة هونج كونج وضع كل من يصل إليها من الخارج في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وذلك ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وسوف يتم تطبيق هذا الإجراء بحق جميع القادمين من الخارج، ومن بينهم مواطنو هونج كونج والأجانب.

كما سوف يتم تزويد القادمين بسوار يحتوى على كود يمكن من تعقبهم ، بحيث يمكن تحديد ما إذا الشخص الموضوع في الحجر الصحي غادر مكانه من عدمه.

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وكان تم فرض حجر صحي إجباري بحق أي شخص يدخل من البر الرئيسي الصيني عبر الحدود البرية منذ شباط/فبراير الماضي.

ويشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في هونج كونج قد ارتفع منذ الأحد الماضي، وفقا لما أظهرته البيانات الحكومية، حيث جرى تسجيل 193 حالة إصابة حتى أمس الأربعاء.

وتعود الكثير من حالات لأشخاص قادمين من الخارج. وقد سجلت هونج كونج أربع حالات وفاة بالفيروس.

وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس، الذي بدأ تفشيه في الصين في كانون أول/ديسمبر الماضي، 200 ألف حالة و 8000 حالة وفاة ، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.