الرافدين: توطين رواتب منتسبي قيادة شرطة بابل وحصولهم على الماستر كارد

اعلن مصرف الرافدين الخميس عن توطين رواتب منتسبي وموظفي قيادة شرطة بابل وحصولهم على بطاقة الماستر كارد الدولية .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تم توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي قيادة شرطة بابل والقواطع التابعة لها" .
واضاف انه "سيتم صرف الرواتب الشهرية الكترونيا ومن ثم التقديم على السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى التي اعلن عنها المصرف مؤخرا" .
واشار المصرف الى ان "المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل وجبات".
يذكر ان المصارف الحكومية باشرت خلال الفترة الماضية بتوطين رواتب الموظفين والتي تعني عملية تحويل رواتب الموظفين من رواتب يدوية يتم استلامها من دوائرهم إلى أن يتم استلامها من البنوك والمصارف الحكومية خلال حساب خاص يفتح للموظف في المصرف ويقوم بالسحب منه بواسطة بطاقة الدفع الالكترونية .
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