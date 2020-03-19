الصحة الإيرانية: 50 شخصا يصابون بكورونا كل ساعة وكل 10 دقائق يتوفى واحدا

اعلنت وزارة الصحة الايرانية، الخميس، ان 50 شخصا يصابون بكورونا كل ساعة، فيما اشارت الى انه كل 10 دقائق يتوفى واحدا.
وقالت الوزارة في بيان لها ان "50 شخصا في إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق".
ودعت الوزارة الإيرانيين إلى "أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار"، مطالبة اياهم بـ"اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز".
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