إصابة عازف الساكسفون الشهير إمانويل ديبانغو بفيروس كورونا

أدخل عازف الساكسفون الشهير في مجال "الافرو- جاز" المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد وهو "يرتاح ويتعافى بهدوء" على ما جاء على صفحته الرسمية عبر شبكة "فيسبوك".

وجاء في الصفحة أن العازف المولود في الكاميرون والبالغ 86 عاما "أدخل قبل فترة قصيرة إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19". وجاء في الصفحة أن العازف المولود في الكاميرون والبالغ 86 عاما "أدخل قبل فترة قصيرة إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19". وجاء في البيان أيضا أن العازف الإفريقي الأسطورة "سعيد جدا بلقاء جمهوره قريبا".



ومانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا" في العام 1972. ومانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا" في العام 1972. وكان هذا العمل أغنية ثانوية في اسطوانة مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الإفريقية. وقد رصدها منسقو الاسطوانات في نيويورك فعرفت نجاحا كبيرا. وقد اتهم مانو ديبانغو مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من اسطوانته "ثريلر". وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية.



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