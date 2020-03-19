اعلنت دائرة صحة السليمانية، الخميس، عن احرازها تقدما في مواجهة فايروس كورونا. وقال مدير الدائرة صباح هورامي في بيان تابعته الخليج 365، "اننا قطعنا مرحلة جيدة في مكافحة فايروس كورونا بالمحافظة". Advertisements ودعا هورامي المواطنين الى "ملازمة منازلهم، وعدم مغادرتها مع الالتزام بالتعليمات الصحية". يذكر ان مديرية صحة السليمانية اعلنت، امس الاربعاء، عن تماثل اربع اصابات بفيروس كورونا للشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة السليمانية تعلن احرازها تقدما في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.