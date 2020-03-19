اجتاحت حالة من الحزن دولا اسلامية بعد قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، بسبب تفشي وباء كورونا الذي ينتشر في كل أنحاء العالم بشكل سريع.
وبات المسلمون على "حرقة" وهم يسمعون صوت الاذان يتضمن عبارة صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم ، بعد قوله "حي على الصلاة".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض مقاطع الفيديو من دول مختلفة، أثناء ترديد الأذان وقول "صلوا في بيوتكم" وسط سكون تام.
واشار ناشطون الى أن سماع عبارة ( صلّوا في بيوتكم ) في أخر الأذان "يُدمي القلب قلب"، وتساءلوا "من كان يتصور أن يومًا كهذا سيأتي؟"، كما تناول الناشطون مقاطع فيديو لبعض المؤذنين يرددون العبارة وهم يبكون.
وأظهرت مقاطع فيديو دخول المؤذنين في نوبة بكاء شديدة وهم يرددوا "صلوا في بيوتكم"، حزنا على ما وصلت إليه الأوضاع وما اقتضته الظروف ومنع الصلاة في المساجد للحفاظ على الأرواح.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلمون يبكون بحرقة.. لاول مرة نسمع في الاذان 'صلوا في بيوتكم' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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