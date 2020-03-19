شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. 50 شخصا يصابون بـ"كورونا" كل ساعة ويموت شخص واحد كل 10 دقائق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية ان 50 شخصا في إيران يصابون بـ"كورونا" كل ساعة ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.



ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على "اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز".

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